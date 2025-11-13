Hier kommt das erste Boxer-Bike mit Hybridantrieb!

Für den Standardsprint verspricht Benda weniger als vier Sekunden bis Tempo 100, Verbrauchswerte werden noch nicht genannt. Der kleine Tank mit 9,5 Litern deutet jedoch auf sparsame Gene hin. Mit der Hybridtechnik will Benda zeigen, dass sich Motorräder deutlich klimafreundlicher und ohne Reichweiteneinschränkungen bewegen lassen. Eine Serienversion sei laut Hersteller bereits in Vorbereitung, zudem sei eine größere 700er-Boxervariante angekündigt.