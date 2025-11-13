Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In abgeschwächter Form

EU-Parlament stimmt für Lieferkettengesetz

Außenpolitik
13.11.2025 13:12
Das Lieferkettengesetz gilt nur für Großunternehmen, die mehr als 5000 Mitarbeiterinnen und ...
Das Lieferkettengesetz gilt nur für Großunternehmen, die mehr als 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben (Symbolbild).(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Das EU-Parlament hat am Donnerstag für eine abgeschwächte Form des Lieferkettengesetzes gestimmt. Die Regeln gelten künftig nur noch für Großunternehmen, die mehr als 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einen Jahresumsatz von mindestens 1,5 Milliarden Euro haben.

0 Kommentare

Ursprünglich waren als Grenze 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine Umsatzgrenze von 450 Millionen Euro vorgesehen. Auch soll nicht wie ursprünglich geplant die gesamte Lieferkette kontrolliert werden. Zudem sollen Betriebe, die gegen die Regeln verstoßen, auf EU-Ebene keiner zivilrechtlichen Haftung mehr unterliegen.

Dass das Lieferkettengesetz nun in abgeschwächter Form kommt, hat vor allem mit konservativen und Rechtsaußen-Stimmen zu tun. „(...) Das Lieferkettengesetz ist ein bürokratisches Monstrum, das Europas Wettbewerbsfähigkeit zerstört und beschlossen hat es die Volkspartei mit Sozialisten, Liberalen und Grünen“, sagte etwa der freiheitliche EU-Abgeordnete Roman Haider. Zumindest seien Teile der Europäischen Volkspartei (EVP) „langsam zur Vernunft“ gekommen.

Ein Beispiel im Sinne der FPÖ ist wohl der ÖVP-Europaabgeordnete Lukas Mandl. „(...) Bessere Mehrheiten im neuen Europaparlament haben den Weg in Richtung Vereinfachung und Deregulierung geöffnet. Ich hatte in der alten Periode dem Lieferkettengesetz meine Zustimmung verweigert, denn dieses hatte Europa isoliert“, sagte dieser.

Zitat Icon

Es ging nie um Bürokratie, nie um Papierkram. Es ging um Verantwortung. Verantwortung von Unternehmen dafür, dass entlang ihrer Lieferketten keine Menschenrechte verletzt und keine Lebensgrundlagen zerstört werden.

SPÖ-Abgeordnete Evelyn Regner kann die Kritik am Gesetz nicht verstehen.

Kritik von Grünen, SPÖ und NGOs
Kritik an dem Lieferkettengesetz in seiner aktuellen Form kommt hingegen von den Grünen, der SPÖ und NGOs. „(...) Es geht um klare, faire und nachhaltige Rahmenbedingungen, um damit Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltzerstörung zu bekämpfen. Der heutige Beschluss torpediert dieses Ziel (...)“, sagte etwa die Grüne Wirtschaftssprecherin Elisabeth Götze. „(...)Es ging nie um Bürokratie, nie um Papierkram. Es ging um Verantwortung. Verantwortung von Unternehmen dafür, dass entlang ihrer Lieferketten keine Menschenrechte verletzt und keine Lebensgrundlagen zerstört werden (...)“, sagte SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Reger.

Die NGO Südwind kritisierte unter anderem fehlende Klimasorgfaltspflichten und Verbindungen der EVP zur Öllobby, die in den vergangenen Monaten zu dem Gesetz lobbyiert und eine Überarbeitung gefordert hätte.

Lesen Sie auch:
Das Lieferkettengesetz würde unter anderem die Autoindustrie treffen – und damit einen wichtigen ...
EU-weiter Widerstand
„Sterben in Schönheit“: Lieferkettengesetz vor Aus
24.05.2025
Neuer Zeitplan der EU
Aufschub für Umsetzung von Lieferkettengesetz
26.02.2025

EU-Institutionen müssen noch zustimmen
Die dänische Ratspräsidentschaft will das Dossier noch in diesem Jahr abschließen. Alle EU-Institutionen müssen dafür zustimmen. Das Lieferkettengesetz sollte nach dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission große Unternehmen zur Rechenschaft ziehen, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
103.871 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
86.307 mal gelesen
Steiermark
Wanderweg muss wieder geöffnet werden
83.377 mal gelesen
Wanderer dürfen den Weg nun wieder offiziell benutzen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
875 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
628 mal kommentiert
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Mehr Außenpolitik
In abgeschwächter Form
EU-Parlament stimmt für Lieferkettengesetz
Moskau rüstet auf
Selenskyj: Putin plant großen Krieg für 2029-2030
Frust in der Ukraine
Schmiergeld-Skandal setzt Selenskyj unter Druck
Bei Arbeitslosengeld
Regierung bessert bei Zuverdienst-Regelung nach
G20-Gipfeltreffen
Niemand kommt: Auch Xi sagt seine Teilnahme ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf