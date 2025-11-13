EU-Parlament stimmt für Lieferkettengesetz

Kritik von Grünen, SPÖ und NGOs

Kritik an dem Lieferkettengesetz in seiner aktuellen Form kommt hingegen von den Grünen, der SPÖ und NGOs. „(...) Es geht um klare, faire und nachhaltige Rahmenbedingungen, um damit Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltzerstörung zu bekämpfen. Der heutige Beschluss torpediert dieses Ziel (...)“, sagte etwa die Grüne Wirtschaftssprecherin Elisabeth Götze. „(...)Es ging nie um Bürokratie, nie um Papierkram. Es ging um Verantwortung. Verantwortung von Unternehmen dafür, dass entlang ihrer Lieferketten keine Menschenrechte verletzt und keine Lebensgrundlagen zerstört werden (...)“, sagte SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Reger.