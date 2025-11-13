Bruce Willis: Ehefrau will sein Gehirn spenden

Heming-Willis hat ihren Mann lange selbst gepflegt. Jetzt lebt Willis in einem anderen Haus, wo ihn Pfleger rund um die Uhr betreuen. Es war eine Entscheidung für ihre Töchter, denn deren junges Leben begann zu sehr eingeschränkt zu werden. Besonders belastend war, dass Willis durch die Krankheit extrem geräuschempfindlich wurde. Die Mädchen konnten keine Freundinnen mehr zu sich einladen. Was natürlich sehr traurig ist.