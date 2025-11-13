Spaziergänger von zwei Hunden angefallen

Aus einem entspannten Spaziergang wurde in Oberösterreich schnell ein Horrorszenario für einen 65-Jährigen: Zwei Hunde rannten aus einem Wald auf ihn zu, einer biss ihn in Unterarm und Oberschenkel. Kommandos des Herrchens ignorierten die Tiere, nur durch lautes Schreien und Abwehr konnte sich der Gebissene in Sicherheit bringen.
Ein 65-Jähriger aus Peuerbach war am Mittwoch gegen 15 Uhr im Gemeindegebiet von Steegen bei Peuerbach spazieren. Plötzlich liefen ihm aus einem Waldstück kommend zwei Hunde entgegen. Einer der beiden sprang ihn an und biss ihm in den Unterarm und Oberschenkel. Der Besitzer, ein 66-Jähriger aus Steegen, rief die Hunde zurück, diese ignorierten jedoch dessen Kommandos.
Durch Schreie abgewehrt
Durch laute Schreie und Abwehrreaktionen gelang es dem 65-Jährigen schließlich, die Hunde zu vertreiben und sich in Sicherheit zu begeben. Anschließend ließ er seine Bisswunden beim Arzt behandeln, bevor er bei der Polizei Anzeige gegen den Hundebesitzer erstattete.
Welcher Hunderasse die Tiere angehören, ist noch unklar, sie sollen aber laut Opfer etwa die Größe von Schäferhunden gehabt haben. Die Ermittlungen sind im Gange.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.