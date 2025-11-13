Spaziergänger von zwei Hunden angefallen

Ein 65-Jähriger aus Peuerbach war am Mittwoch gegen 15 Uhr im Gemeindegebiet von Steegen bei Peuerbach spazieren. Plötzlich liefen ihm aus einem Waldstück kommend zwei Hunde entgegen. Einer der beiden sprang ihn an und biss ihm in den Unterarm und Oberschenkel. Der Besitzer, ein 66-Jähriger aus Steegen, rief die Hunde zurück, diese ignorierten jedoch dessen Kommandos.