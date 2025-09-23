Was der Metaller-Abschluss für Industrieland heißt

Die metalltechnische Industrie in Oberösterreich steuert ein Drittel des österreichweiten Produktionswerts der Branche bei. Das Bundesland ist von der Industrie-Krise besonders betroffen – und nun auch vom Lohnabschluss der Metaller. Die Sozialpartner in OÖ sind zufrieden, dennoch bahnt sich Streit an.