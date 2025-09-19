„Stumpfe Verletzungen“
Fahrgast nach Fahrt in Achterbahn gestorben
Ein Besucher des Themenparks „Epic Universe“ im US-Bundesstaat Florida ist am Mittwoch auf mysteriöse Art und Weise gestorben. Der 32-Jährige wurde nach der Fahrt einer Achterbahn bewusstlos aufgefunden – er starb später im Spital. Laut Gerichtsmediziner hatte er mehrere stumpfe Aufprallverletzungen erlitten.
Laut Büro des Sheriffs von Orange County der 32-Jährige bewusstlos von dienstfreien Beamten nach der Fahrt auf dem Fahrgeschäft gefunden. Zavala wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte nur mehr seinen Tod feststellen konnten. Sein Tod wird laut US-Medien als Unfall eingestuft.
Zeuge hörte Schreie: „Raus aus der Achterbahn!“
Laut dem Sender Fox 35 war der Verunglückte mit einer Freundin im Freizeitpark gewesen. Ein Augenzeuge, der in der Schlange anstand, um mit der Achterbahn zu fahren, erklärte: „Aus heiterem Himmel fing ein Mitarbeiter an, aus vollem Hals zu schreien: ,Alle raus! Raus aus der Achterbahn!‘“ Der Mann sei „völlig zusammengesunken“ in dem Fahrgeschäft gesessen, er war noch angeschnallt und habe keine Reaktion gezeigt.
Lose Gegenstände müssen vor Fahrt abgegeben werden
Wie der Sender weiter berichtete, herrschen strenge Sicherheitsvorschriften: Lose Gegenstände wie Handys und Sonnenbrillen müssen vor der Fahrt mit dem „Sundust Racers“ in Schließfächern verstaut werden. Alle Fahrgäste werden zudem mit einem Metalldetektor untersucht.
Die Achterbahn wurde nach der Tragödie geschlossen. „Wir sind erschüttert über dieses tragische Ereignis und sprechen den Angehörigen der Gäste unser aufrichtiges Mitgefühl aus“, erklärte ein Sprecher des Themenparks nach dem Vorfall. Auf der Spendenplattform gofundme.com wurde eine Kampagne eingerichtet, um die Begräbniskosten des 32-Jährigen zu finanzieren.
Die Achterbahn wurde erst im Mai 2025 eröffnet. Auf einer 1520 Meter langen Strecke werden Höhen bis zu 41 Meter und Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreicht. Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen nach der Fahrt mit der Achterbahn über medizinische Probleme klagten: Bei einem 63-jährigen Mann traten im Juni Schwindelgefühlen und Bewusstseinsstörungen auf. Eine 47-jährige Frau litt unter Sehstörungen und Taubheitsgefühlen.
