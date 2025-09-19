Fahrgast nach Fahrt in Achterbahn gestorben

Zeuge hörte Schreie: „Raus aus der Achterbahn!“

Laut dem Sender Fox 35 war der Verunglückte mit einer Freundin im Freizeitpark gewesen. Ein Augenzeuge, der in der Schlange anstand, um mit der Achterbahn zu fahren, erklärte: „Aus heiterem Himmel fing ein Mitarbeiter an, aus vollem Hals zu schreien: ,Alle raus! Raus aus der Achterbahn!‘“ Der Mann sei „völlig zusammengesunken“ in dem Fahrgeschäft gesessen, er war noch angeschnallt und habe keine Reaktion gezeigt.