Drama in Wien: Bub (7) stürzt aus Fenster

Schockierende Szenen Samstagabend in Wien-Penzing: Ein erst sieben Jahre alter Bub ist kurz nach 21 Uhr aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses gestürzt. Das Kind erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.
Die Wiener Berufsrettung versorgte das Kind noch vor Ort notfallmedizinisch, anschließend wurde der Bub in ein Spital gebracht. Laut Polizei befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks auch die Mutter (40) sowie drei weitere minderjährige Geschwister in der Wohnung.
Ermittlungen laufen
Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Der Bub schwebt aktuell noch in Lebensgefahr.
