Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zukunft weiter unklar

Zankapfel TikTok: Trump und Xi vereinbaren Treffen

Außenpolitik
19.09.2025 18:46
Das Verhältnis zwischen den USA und China war zuletzt auf mehreren Ebenen unterkühlt.
Das Verhältnis zwischen den USA und China war zuletzt auf mehreren Ebenen unterkühlt.(Bild: AP/Susan Walsh)

US-Präsident Donald Trump hat nach einem Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping ein Treffen im Herbst beim APEC-Gipfel in Südkorea angekündigt. Zudem plane er Anfang 2026 eine Reise nach China, erklärte Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social. 

0 Kommentare

Trump äußerte sich nach seinem Gespräch mit Xi positiv, Fragen über die Zukunft der TikTok-App blieben jedoch offen. „Wir haben Fortschritte bei vielen sehr wichtigen Themen gemacht, darunter Handel, Fentanyl, die Notwendigkeit, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, und die Genehmigung des TikTok-Deals“, schrieb Trump auf Online-Plattformen.

Wie geht es mit TikTok weiter?
Unklar blieb jedoch zunächst, ob bei dem Gespräch eine verbindliche Einigung über die Zukunft der populären App erzielt wurde. Trump hatte noch am Dienstag gesagt, es gebe eine Einigung mit China dazu. Am Donnerstag hatte er dann nur noch erklärt, es sehe so aus, als ob China dem Vorhaben zugestimmt habe.

Lesen Sie auch:
Trump verhängt Strafzölle gegen die Handelspartner Russlands und verlangt von Europa, das auch ...
Mehr Druck auf Putin
Trump fordert von EU 100-Prozent-Zölle gegen China
10.09.2025
Laut Insider:
Trump verlängert Frist für TikTok-Verkauf erneut
15.09.2025
Laut Bericht:
Trump verweigert Taiwan Millionen für Militärhilfe
19.09.2025

Xi zurückhaltend
Auch Xi äußerte sich am Freitag zurückhaltend. Die Agentur Xinhua schrieb lediglich: „In Bezug auf TikTok sagte Xi, Chinas Position sei klar: Die chinesische Regierung respektiere den Willen der Unternehmen.“

Trump schrieb weiter, er werde Anfang 2026 nach China reisen, und Xi werde zu einem späteren Zeitpunkt in die USA kommen. „Der Anruf war sehr gut, wir werden wieder miteinander telefonieren, schätzen die TikTok-Zustimmung und freuen uns beide auf ein Treffen bei der APEC!“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.943 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
154.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.019 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Russische Kampfjets dringen in EU-Luftraum ein
1163 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1034 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Außenpolitik
Mega-Klage scheitert
Zensur-Versuch geplatzt: Gericht weist Trump ab
Zukunft weiter unklar
Zankapfel TikTok: Trump und Xi vereinbaren Treffen
Sexuelle Übergriffe
„Ja heißt Ja“: Länder sprechen sich für Reform aus
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Krisen-Tanz auf den Trümmern der Weltpolitik
„Beispiellos dreist“
Russische Kampfjets dringen in EU-Luftraum ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf