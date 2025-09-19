Zankapfel TikTok: Trump und Xi vereinbaren Treffen

US-Präsident Donald Trump hat nach einem Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping ein Treffen im Herbst beim APEC-Gipfel in Südkorea angekündigt. Zudem plane er Anfang 2026 eine Reise nach China, erklärte Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social.
Trump äußerte sich nach seinem Gespräch mit Xi positiv, Fragen über die Zukunft der TikTok-App blieben jedoch offen. „Wir haben Fortschritte bei vielen sehr wichtigen Themen gemacht, darunter Handel, Fentanyl, die Notwendigkeit, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, und die Genehmigung des TikTok-Deals“, schrieb Trump auf Online-Plattformen.
Wie geht es mit TikTok weiter?
Unklar blieb jedoch zunächst, ob bei dem Gespräch eine verbindliche Einigung über die Zukunft der populären App erzielt wurde. Trump hatte noch am Dienstag gesagt, es gebe eine Einigung mit China dazu. Am Donnerstag hatte er dann nur noch erklärt, es sehe so aus, als ob China dem Vorhaben zugestimmt habe.
Xi zurückhaltend
Auch Xi äußerte sich am Freitag zurückhaltend. Die Agentur Xinhua schrieb lediglich: „In Bezug auf TikTok sagte Xi, Chinas Position sei klar: Die chinesische Regierung respektiere den Willen der Unternehmen.“
Trump schrieb weiter, er werde Anfang 2026 nach China reisen, und Xi werde zu einem späteren Zeitpunkt in die USA kommen. „Der Anruf war sehr gut, wir werden wieder miteinander telefonieren, schätzen die TikTok-Zustimmung und freuen uns beide auf ein Treffen bei der APEC!“
