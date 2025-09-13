Braucht jedes Brett bald eine Kennzahl?

Kurz zur Sache: Die Verordnung ist im Grunde eine gute Idee. Für die Produktion von Holz, Kakao, Kaffee oder auch Soja sollen keine Wälder gerodet werden. Verboten ist genauer gesagt „die Umwandlung von Wald in Felder oder Plantagen nach 2020“. Gerade etwa in Südamerika ja immer wieder ein Thema. Soweit so gut, nur leider bedeutet das, dass auch in Kärnten jedes Stückchen Holz dann gekennzeichnet werden müsste, um genau nachzuvollziehen, woher es kommt. „Ein unglaublicher Bürokratie-Aufwand“, erklärt Sebastian Adami, Geschäftsführer von TINAA Timber Innovation Network Alpe Adria. Für größere Mengen sei das vielleicht machbar, aber einzelne Holzpellets könne man kaum mit einer Kennzahl versehen.