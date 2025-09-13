Braucht jedes Brett bald eine Kennzahl?

Eine neue EU-Verordnung bringt nun auch Kärntner Forstwirte ins Grübel. Ab 1. Januar muss nachgewiesen werden, dass Holz nicht aus „entwaldeten“ Gebieten stammt. Dazu müsste aber die Herkunft jedes Stückes einzeln nachvollziehbar sein. Eine österreichische Regelung fehlt...
Eine komplizierte Verordnung, die es für Betriebe noch komplizierter machen könnte. Denn die EU-Entwaldungsverordnung rückt immer näher und war auch beim Internationalen Holztag in Pörtschach eines der Hauptthemen.
Kurz zur Sache: Die Verordnung ist im Grunde eine gute Idee. Für die Produktion von Holz, Kakao, Kaffee oder auch Soja sollen keine Wälder gerodet werden. Verboten ist genauer gesagt „die Umwandlung von Wald in Felder oder Plantagen nach 2020“. Gerade etwa in Südamerika ja immer wieder ein Thema. Soweit so gut, nur leider bedeutet das, dass auch in Kärnten jedes Stückchen Holz dann gekennzeichnet werden müsste, um genau nachzuvollziehen, woher es kommt. „Ein unglaublicher Bürokratie-Aufwand“, erklärt Sebastian Adami, Geschäftsführer von TINAA Timber Innovation Network Alpe Adria. Für größere Mengen sei das vielleicht machbar, aber einzelne Holzpellets könne man kaum mit einer Kennzahl versehen.
Und in Kärnten wäre die Verordnung fachlich ohnehin wenig sinnvoll. Denn hier gilt bekanntlich das Österreichische Forstgesetz und dieses besagt im Grunde: Wo ein Baum fällt, wird ein neuer gesetzt. Eine „Entwaldung“ gibt es also schon rein gesetzlich nicht. Adami: „Man kann Österreich eben nicht mit Brasilien gleichsetzen.“ Am internationalen Holztag fordern Experten sogar die komplette Aufhebung der Verordnung. Sie sei „weder sinnvoll noch brauchbar“, heißt es. „Würden wir entwalden, nehmen wir uns unsere Arbeitsgrundlage“, ergänzt der Fachverband. Immerhin gibt es ohne Wald auch kein Holz zum Verarbeiten. Vielmehr befürchtet man Einbußen von bis zu 10 Prozent.
Nun bleibt abzuwarten, wie schnell es eine nationale Regelung gibt...
Kommentare
