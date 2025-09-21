Taxifahrt endet skurril: Fahrgast übernimmt Steuer

In Wien-Alsergrund endete eine Taxifahrt am Samstagabend mit einer Festnahme: Weil ein 23-Jähriger während der Fahrt immer wieder ein anderes Ziel verlangte, kam es zum Streit mit dem Lenker. Dieser stoppte schließlich – doch anstatt auszusteigen, übernahm der Fahrgast selbst das Steuer.