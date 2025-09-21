Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heiße Affäre

Malkovich packt bei Ö3 über Michelle Pfeiffer aus

Society International
21.09.2025 10:40
„Ecstasy habe ich nie genommen, aber Musik ist schon eine sehr starke Droge“ – ...
„Ecstasy habe ich nie genommen, aber Musik ist schon eine sehr starke Droge“ – Hollywood-Superstar John Malkovich zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“(Bild: © Hitradio Ö3/Tom Wunderlich)

Hollywood-Legende John Malkovich war am Sonntag zu Gast in der Ö3-Sendung „Frühstück bei mir“. Der 71-Jährige, bekannt aus Filmen wie „Gefährliche Liebschaften“, „The Killing Fields“ oder „Being John Malkovich“, befindet sich derzeit für mehrere Konzerte – unter anderem beim Festival „Herbstgold“ im Schloss Esterházy – in Österreich.

0 Kommentare

Im Gespräch mit Moderatorin Claudia Stöckl zeigte sich Malkovich offen wie selten. Er sprach über seine enge Freundschaft mit Intendant Julian Rachlin, seine Leidenschaft für das Musiktheater, aber auch über Veränderungen in seinem Privatleben. „Ich verkaufe gerade mein Haus in der Provence, weil ich mehr Zeit mit meiner Familie in Boston verbringen möchte. In einem Monat bekomme ich mein zweites Enkelkind“, verriet er.

Angesprochen auf den Titel des Festivals - nämlich „Wo Musik zur Ekstase führt“- meinte der Schauspiel-Star in „Frühstück bei mir“ freimütig: „Ecstasy habe ich nie genommen, aber Musik ist schon eine sehr starke Droge.“

Affäre mit Michelle Pfeiffer
Besonders ehrlich äußerte sich der Schauspieler über die Turbulenzen während seiner Karriere. Auf die jüngst bekannt gewordene Affäre mit Michelle Pfeiffer beim Dreh zu „Gefährliche Liebschaften“ angesprochen, meinte Malkovich: „Wenn du Menschen enttäuschst, die dir wichtig sind, dann musst du dieses Scheitern akzeptieren – und weitermachen.“

Lesen Sie auch:
Schauspieler John Malkovich auf geheimer Mission in Wien.
Geheimes Dinner-Date
Malkovich flüchtete um Ferres zu treffen
12.07.2024
Premiere in Wien
Hollywoodstar John Malkovich rockt die Staatsoper
09.07.2024
Wie „normaler“ Tourist
Hier spaziert Weltstar John Malkovich durch Wien
09.07.2024

Stoffwechsel einer Schnecke
Humor bewies er auch in Alltagsfragen: Seit seiner radikalen Ernährungsumstellung frühstückt er nicht mehr. „Ich esse nur einmal am Tag, am Abend. Ich habe quasi null Stoffwechsel – den eines Sessels oder einer Schnecke“, scherzte er.

Von Hollywood hat sich Malkovich emotional distanziert, Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen wie Angelina Jolie oder Leonardo DiCaprio seien für ihn „wie Schiffe, die sich in der Nacht kreuzen“. Eine mögliche neue Rolle kann er sich allerdings gut vorstellen: Auf die Frage, ob er Donald Trump spielen würde, antwortete er lachend: „Ja, klar! Ich weiß nur nicht, ob ich ein guter Donald Trump wäre.“

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
111.238 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
93.990 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
93.339 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2147 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1750 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1232 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Society International
Heiße Affäre
Malkovich packt bei Ö3 über Michelle Pfeiffer aus
Krone Plus Logo
Coach von Bezos & Co.
So bringt Wes Okerson die Superreichen in Form
Aufregung um Becker-Ex
Gerichtsvollzieher erwartete Lilly am Oktoberfest!
Pikante Enthüllung
Elton John hatte Sex mit KGB-Agenten am Hoteldach
Verarmt und hungrig!
Sorge um die legendäre „ALF“-Stimme Tommi Piper
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf