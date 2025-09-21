Schwierigkeiten für Team Europa beim Laver Cup

Zum Drüberstreuen verloren Rune und der Norweger Casper Ruud im Doppel gegen De Minaur und Alex Michelsen 3:6,4:6. Jeder Sieg brachte zwei Punkte, am Eröffnungstag war es ein Zähler gewesen. Am Finaltag bringt ein Matcherfolg drei Punkte ein. Damit müssen die Europäer am (heutigen) Sonntag zumindest drei der vier noch ausständigen Spiele gewinnen, wobei der Tscheche Jakub Mensik gegen De Minaur, Alcaraz gegen Cerundolo und Zverev gegen Fritz spielt. Für das Doppel wurden Alcaraz/Ruud gegen das US-Paar Michelsen/Reilly Opelka genannt.