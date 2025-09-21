Warum die KI für Betrüger derzeit kein Thema ist

Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde – fast überall verspricht man sich Chancen, manchmal werden auch Probleme befürchtet. Doch eine „Branche“ scheint derzeit noch völlig unbeeindruckt von der Entwicklung zu sein. Denn Internet-Betrüger setzten die Künstliche Intelligenz noch nicht ein. Und dafür gibt es Gründe.