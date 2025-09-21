Warum die KI für Betrüger derzeit kein Thema ist
Das sagt Chefermittler
Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde – fast überall verspricht man sich Chancen, manchmal werden auch Probleme befürchtet. Doch eine „Branche“ scheint derzeit noch völlig unbeeindruckt von der Entwicklung zu sein. Denn Internet-Betrüger setzten die Künstliche Intelligenz noch nicht ein. Und dafür gibt es Gründe.
„Falls keine Zahlung erfolgt, wird am 18.9.2025 der Gerichtsvollzieher mit der vorläufigen Pfändung Ihres Hausrates beginnen“ Diese E-Mail verschickte das Finanzamt an so manchen Bürger. Der Empfänger habe eine offene Forderung von rund 2000 Euro, hieß es weiter.
