ÖFB-Kicker verhilft Gegner unfreiwillig zu Rekord

Österreichs Teamspieler Romano Schmid hat am Samstag ungewollt zu einem neuen Rekord in der deutschen Fußball-Bundesliga beigetragen. Mit seinem vergebenen Elfmeter bei der 0:3-Heimniederlage seiner Bremer gegen SC Freiburg wurde Goalie Noah Atubolu zum Rekordmann, war es doch dessen fünfter gehaltener Strafstoß in Folge. Das hatte es in der Liga noch nie gegeben.