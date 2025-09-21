ÖFB-Kicker verhilft Gegner unfreiwillig zu Rekord

Österreichs Teamspieler Romano Schmid hat am Samstag ungewollt zu einem neuen Rekord in der deutschen Fußball-Bundesliga beigetragen. Mit seinem vergebenen Elfmeter bei der 0:3-Heimniederlage seiner Bremer gegen SC Freiburg wurde Goalie Noah Atubolu zum Rekordmann, war es doch dessen fünfter gehaltener Strafstoß in Folge. Das hatte es in der Liga noch nie gegeben.
„Dass ich den fünften Elfmeter in Serie gehalten habe, ist natürlich verrückt. Da danke ich Gott. Ich bin überglücklich, weil das nichts Selbstverständliches ist“, sagte Freiburgs 23-jähriger Held.
Seine Mannschaftskollegen waren von Atubolu begeistert. „Der Atu ist ein Sauhund“, sagte Freiburgs Kapitän Vincenzo Grifo. Er war zuletzt im Training ebenfalls vom Elfmeterpunkt am SCF-Torwart gescheitert.
Kommentare
