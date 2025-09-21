Vorteilswelt
Überraschungsauftritt

Meghan strahlt im Arm von Harry im Luxus-Kleid

Royals
21.09.2025 11:10
(Bild: Amy Katz / Zuma / picturedesk.com)

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben am Samstag (20. September) beim Charity-Konzert „One805LIVE!“ im kalifornischen Carpinteria für einen unerwarteten Auftritt gesorgt. 

Gemeinsam betraten sie die Bühne und wirkten dabei gelöst und vertraut – es war der erste gemeinsame öffentliche Auftritt des Paares seit Harrys Wiedersehen mit König Charles (76).

Farblich aufeinander abgestimmt
Besonders ins Auge fiel Meghans Outfit: Die Herzogin trug ein dunkelblaues Neckholderkleid mit Kragen von Designerin Carolina Herrera im Wert von 2.490 Euro. Mit der eleganten Robe und dezenten Pumps sorgte sie für einen glamourösen Hingucker. Harry wählte einen dunklen Anzug, sodass beide auch optisch ein stimmiges Bild abgaben.

Meghan und Harry zeigten sich auf der Bühne intim und als Power-Team.
Meghan und Harry zeigten sich auf der Bühne intim und als Power-Team.(Bild: Amy Katz / Zuma / picturedesk.com)

Konzert auf Anwesen von Kevin Kostner
Das Benefizkonzert, das auf dem Anwesen von Schauspieler Kevin Costner stattfand, unterstützt Feuerwehrleute und Polizisten in Santa Barbara County. Für Meghan war es ein Comeback: Im vergangenen Jahr hatte sie aus gesundheitlichen Gründen auf die Teilnahme verzichten müssen.

Auf der Bühne zeigte sich Harry innig, legte den Arm um seine Frau und sprach ins Mikrofon, während Meghan strahlend neben ihm stand. Bilder des Abends verdeutlichen: Das Paar präsentierte sich als Einheit – zwischen Glamour, Charity und privaten Neuanfängen.

