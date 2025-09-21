Meghan strahlt im Arm von Harry im Luxus-Kleid

Konzert auf Anwesen von Kevin Kostner

Das Benefizkonzert, das auf dem Anwesen von Schauspieler Kevin Costner stattfand, unterstützt Feuerwehrleute und Polizisten in Santa Barbara County. Für Meghan war es ein Comeback: Im vergangenen Jahr hatte sie aus gesundheitlichen Gründen auf die Teilnahme verzichten müssen.