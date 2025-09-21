Doppelgänger-Alarm!

Diese Stars sehen sich zum Verwechseln ähnlich

Adabei-TV Clips
21.09.2025 11:00
0 Kommentare

Promis mit Doppelgängern – gibt’s das wirklich? Oh ja! In Hollywood sieht man immer öfter Stars, die fast wie Zwillinge aussehen. Wir zeigen Ihnen die verrücktesten Lookalikes, bei denen man zweimal hinschauen muss! Wer ist wer? Alle Promis, die sich zum Verwechseln ähnlichsehen, im Video.

vorm großen auftritt
Starnacht aus der Wachau: Das verrieten die Stars
Adabei-TV Clips
Adabei Primetime
Triumph für Moretti ++ Starauflauf bei Heidi Klum
Adabei-TV Clips
krone.tv vor Ort
Hüttengaudi: So begeisterte Heidi Klum die Promis
Adabei-TV Clips
