Marko warnt: „Das wäre dann fast zu gefährlich“

Kurz vor dem Start des Formel-1-Grand-Prix in Baku (ab 13 Uhr hier im Liveticker) hat Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko vor den Auswirkungen des Wetters auf dem Stadtkurs gewarnt. Die Möglichkeit, dass es während des Rennens zu regnen beginnt, lässt beim Österreicher die Alarmglocken schrillen.
„Die Wettervorhersage sagt ein ähnliches Wetter voraus wie zum Qualifying. Starker Regen hier ist nicht lustig. Das wäre fast zu gefährlich“, warnt Marko vor dem Rennen in Baku.
Chaos schon im Qualifying
Bereits das Qualifying am Samstag wurde vom Wetter beeinflusst. Der starke Wind wurde zur Herausforderung für die Piloten und führte zu mehreren Unfällen. Dann gab es auch noch leichten Regen. Sechsmal musste die rote Flagge geschwenkt werden.
Deshalb ist die Aufregung im Fahrerlager kurz vor dem Start groß. Auf starken Regen möchten die Teams lieber verzichten. Die engen Passagen des Stadtkurses sind so schon herausfordernd genug.
