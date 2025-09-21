Marko warnt: „Das wäre dann fast zu gefährlich“

Kurz vor dem Start des Formel-1-Grand-Prix in Baku (ab 13 Uhr hier im Liveticker) hat Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko vor den Auswirkungen des Wetters auf dem Stadtkurs gewarnt. Die Möglichkeit, dass es während des Rennens zu regnen beginnt, lässt beim Österreicher die Alarmglocken schrillen.