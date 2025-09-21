Vorteilswelt
Museum Moderner Kunst

Maler Tobias Pils: Ganz groß im Bild

Kultur
21.09.2025 10:00
Tobias Pils vor seiner eigens für das mumok realisierten temporären Wandmalerei
Tobias Pils vor seiner eigens für das mumok realisierten temporären Wandmalerei(Bild: Eva Manhart)

Das Museum Moderner Kunst in Wien zeigt ab kommendem Freitag, 26. September, die bislang umfassendste Ausstellung des vielschichtigen Werks von Tobias Pils. Wir baten den 54-jährigen oberösterreichischen Maler vorab zum Gespräch. 

0 Kommentare

Es ist Freitagmittag. Tobias Pils steht vor einer großen Wandfläche im Museum Moderner Kunst in Wien, kurz „mumok“, und betrachtet sein jüngstes Werk. „Ja, es ist fertig“, schmunzelt Pils, als er die Frage in meinem Gesicht abliest. Ringsum wird gehämmert und gezimmert. In zwei Wochen wird hier seine bislang größte Schau eröffnet: „Es ist definitiv keine Retrospektive, da fühle ich mich auch zu jung dafür. Ich würde es lieber eine Vorschau nennen.“

