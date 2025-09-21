Gymnasiastin: „War der Lockvogel der Pedo-Hunter“

Im Frühjahr wurde von der steirischen Kripo eine brutale Organisation, die Pädophile – und auch Homosexuelle – massakriert hatte, zerschlagen. Nun spricht in der „Krone“ ein 16-jähriges Mädchen, das für die Bande im Internet auf Opfersuche gegangen war.
Auf den ersten Blick wirkt sie wie eine Musterschülerin. Mit ihren im Nacken zusammengebundenen langen Haaren, dem ungeschminkten Gesicht. In ihrer hochgeschlossenen weißen Bluse; der blauen Bundfaltenhose; den flachen Schuhen.
Ein Eindruck, der sich noch verstärkt, wenn die 16-Jährige in gewählten Worten zu reden beginnt. Über ihr großes Ziel – im kommenden Jahr wieder zu den Klassenbesten zu gehören: „Mein letztes Zeugnis war leider nicht so toll. Ich hatte bloß einen Notendurchschnitt von 2,2.“
Der Grund für ihren „Absturz“ im Gymnasium: Lena (Name geändert) konnte im vergangenen Frühjahr beinahe drei Monate hindurch nicht am Unterricht teilnehmen. Weil sie in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft sitzen musste.
