Erfolgreiches Benfica-Comeback für Mourinho

Das Trainer-Comeback von Jose Mourinho bei Benfica Lissabon ist geglückt. Das Team des 62-jährigen Starcoaches gewann am Samstag in Portugals Liga beim nunmehrigen Tabellenletzten AVS Futebol SAD 3:0.
„Das Wichtige heute war der Sieg“, sagte Mourinho. Er wolle den Spielern dabei helfen, sich von den jüngsten Negativerlebnissen zu befreien. Am Dienstag kann der Rekordmeister mit einem Heimerfolg gegen Rio Ave Vila de Conde bis auf zwei Punkte an Leader FC Porto heranrücken.
Mourinho hatte Salzburgs kommenden Europa-League-Gegner Porto 2004 zum Gewinn der Champions League geführt. Benfica hatte er schon 2000 kurz betreut, nun unterschrieb Mourinho einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Der bisherige Coach Bruno Lage war nach einer 2:3-Heimblamage in der Champions League gegen FK Karabach Agdam entlassen worden. Mourinho hatte vor wenigen Wochen bei Fenerbahce Istanbul gehen müssen.
