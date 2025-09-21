Erfolgreiches Benfica-Comeback für Mourinho

Mourinho hatte Salzburgs kommenden Europa-League-Gegner Porto 2004 zum Gewinn der Champions League geführt. Benfica hatte er schon 2000 kurz betreut, nun unterschrieb Mourinho einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Der bisherige Coach Bruno Lage war nach einer 2:3-Heimblamage in der Champions League gegen FK Karabach Agdam entlassen worden. Mourinho hatte vor wenigen Wochen bei Fenerbahce Istanbul gehen müssen.