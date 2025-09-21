„Ich sollte beim Begräbnis ihren Sarg tragen“

Zwischen Spritzen und Bausteinen – so sieht der Alltag im Ausnahmezustand für Paul (3) aus. Der kleine Bub hat Leukämie, sein Pfleger Mathias ist dennoch voll Zuversicht. Auch wenn er weiß, dass die Geschichte nicht immer gut ausgeht. Die „Krone“ hat den 40-Jährigen zu seinem Patienten begleitet und Erstaunliches miterlebt.
Es ist acht Uhr morgens. Wir treffen Mathias Paulischin vor dem Johannes Kepler Uniklinikum in Linz und begleiten den 40-Jährigen zu seinem Termin am Vormittag bei einem dreijährigen Buben aus Naarn in Oberösterreich. Es ist kein erfreulicher, aber ein notwendiger Besuch. Obwohl: Als uns der kleine Paul um halb neun die Haustüre öffnet, funkeln seine Augen, er lacht, strahlt vor Freude, Mathias wiederzusehen. Paul hat Leukämie.
