„Ich sollte beim Begräbnis ihren Sarg tragen“

Es ist acht Uhr morgens. Wir treffen Mathias Paulischin vor dem Johannes Kepler Uniklinikum in Linz und begleiten den 40-Jährigen zu seinem Termin am Vormittag bei einem dreijährigen Buben aus Naarn in Oberösterreich. Es ist kein erfreulicher, aber ein notwendiger Besuch. Obwohl: Als uns der kleine Paul um halb neun die Haustüre öffnet, funkeln seine Augen, er lacht, strahlt vor Freude, Mathias wiederzusehen. Paul hat Leukämie.