10 Jahre Flüchtlingskrise: Heer bleibt an Grenze

Zehn Jahre sind vergangen, seitdem Tausende Flüchtlinge jeden Tag in Spielfeld strandeten. Damals rückte auch das Bundesheer an die Grenze aus – und ist bis heute geblieben. Die „Krone“ war auf Lokalaugenschein. Plus: Wie sich der steirische Militärkommandant an den historischen Herbst 2015 erinnert.
Die südsteirische Weinstraße zeigt sich dieser Tage in ihrer ganzen Pracht. Die Weinlese ist in vollem Gange, die Buschenschenken werden von Gästen gestürmt. Eine spätsommerliche Idylle, welche alle Probleme vergessen lassen könnte. Dass die Welt teils aus den Fugen gerät, daran erinnern aber Soldaten, die an der Grenzstraße postiert sind. Auch wenn der große Flüchtlingsstrom schon zehn Jahre her ist und es derzeit wenig illegale Grenzübertritte gibt: Der damals begonnene Assistenzeinsatz läuft weiter.
