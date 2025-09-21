10 Jahre Flüchtlingskrise: Heer bleibt an Grenze

Die südsteirische Weinstraße zeigt sich dieser Tage in ihrer ganzen Pracht. Die Weinlese ist in vollem Gange, die Buschenschenken werden von Gästen gestürmt. Eine spätsommerliche Idylle, welche alle Probleme vergessen lassen könnte. Dass die Welt teils aus den Fugen gerät, daran erinnern aber Soldaten, die an der Grenzstraße postiert sind. Auch wenn der große Flüchtlingsstrom schon zehn Jahre her ist und es derzeit wenig illegale Grenzübertritte gibt: Der damals begonnene Assistenzeinsatz läuft weiter.