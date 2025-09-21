„Kommt schon!“ Kompany von dieser Frage genervt

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat sich nach dem 4:1-Erfolg seines Teams gegen Christian Ilzer und seine Hoffenheimer überrascht gezeigt, dass er so oft über seine Kader-Rotation gefragt wurde. Bei der Pressekonferenz reagierte der Belgier schließlich etwas genervt und raunzte in die Menge: „Kommt schon, Jungs. Wir haben 2025!“