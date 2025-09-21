GAK-Ultras drohen: „Leistung oder Maßnahmen …“

Auf den Fan-Boykott während der Partie in Linz folgte diese Woche ein Gespräch zwischen der organisierten Szene und Vereinsvertretern. Die Anhänger haben klare Vorstellungen, stellen auch weitere Konsequenzen in den Raum. Jetzt müssen die Spieler liefern und können die Schuld nicht abschieben. Eine Kolumne von Michael Gratzer.