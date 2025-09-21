Vorteilswelt
Kein Handyempfang

Klettersteig Schönberg: Wienerin stürzt in den Tod

Steiermark
21.09.2025 10:31
Polizeihubschrauber, Alpinpolizei und Bergrettung standen im Einsatz (Symbolbild).
Polizeihubschrauber, Alpinpolizei und Bergrettung standen im Einsatz (Symbolbild).(Bild: Michael Dietrich)

Im steirischen Mariazell ereignete sich am Samstag ein tödlicher Alpinunfall. Eine 42-Jährige aus Wien kam auf einem Klettersteig am Schönberg zu Sturz. Ihr Lebensgefährte (53) eilte zu Hilfe, hatte jedoch keinen Handyempfang ...

Dramatischer Unfall am sonnigen Samstagnachmittag in der Steiermark: Eine 42-Jährige unternahm gemeinsam mit ihrem 53-jährigen Lebensgefährten – beide aus Wien – eine alpine Klettertour auf den Schönberg. Die gewählte Route gilt als sehr anspruchsvoll, sie hat den Schwierigkeitsgrad 7 und eignet sich für erfahrene Bergsteiger. Der Aufstieg funktionierte anfangs tadellos, doch in der sechsten Seillänge kam die Wanderin auf der Felswand zu Sturz.

Kein Handyempfang
Ihr Lebensgefährte stieg zur Verunfallten ab, um Erste Hilfe zu leisten. Doch leider konnte er die Einsatzkräfte nicht alarmieren – sein Handy hatte keinen Empfang. Also seilte er sich weiter ab und konnte erst gegen 16.30 Uhr die Rettungskette in Gang setzen. Die 42-Jährige erlitt bei dem Sturz tödliche Verletzungen.

Materialversagen?
„Ein Versagen mehrerer mobiler Sicherungsmittel kann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden“, heißt es vonseiten der Polizei Steiermark. Der genaue Unfallhergang ist derzeit jedoch noch Teil der Ermittlungen. Der 53-Jährige wurde von der Bergrettung ins Tal gebracht und vom Kriseninterventionsteam betreut. Neben einem Polizeihubschrauber und der Alpinpolizei standen mehrere Kräfte der Bergrettung im Einsatz.

