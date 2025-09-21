Klettersteig Schönberg: Wienerin stürzt in den Tod

Dramatischer Unfall am sonnigen Samstagnachmittag in der Steiermark: Eine 42-Jährige unternahm gemeinsam mit ihrem 53-jährigen Lebensgefährten – beide aus Wien – eine alpine Klettertour auf den Schönberg. Die gewählte Route gilt als sehr anspruchsvoll, sie hat den Schwierigkeitsgrad 7 und eignet sich für erfahrene Bergsteiger. Der Aufstieg funktionierte anfangs tadellos, doch in der sechsten Seillänge kam die Wanderin auf der Felswand zu Sturz.