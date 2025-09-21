Leoben: Radler von drei Männern niedergeschlagen

Der 31-Jährige war gegen 21.40 Uhr mit einem elektrischen Einrad auf der Murbrücke beim Mareckkai in Leoben unterwegs, als es plötzlich zu dem brutalen Zwischenfall kam. Drei Männer stießen ihn zu Boden, schlugen auf ihn ein und attackierten ihn mit Tritten. Dann entrissen sie ihm sein Handy und schmissen es in die Mur, ehe sie sich in Richtung Hans-Kudlich-Straße davonmachten.