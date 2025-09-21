Leoben: Radler von drei Männern niedergeschlagen

Samstagabend wurde ein 31-Jähriger in Leoben (Steiermark) von drei Männern niedergeschlagen und ausgeraubt. Die Tatverdächtigen flüchteten – jetzt werden Zeugen gesucht und Personenbeschreibungen veröffentlicht.
Der 31-Jährige war gegen 21.40 Uhr mit einem elektrischen Einrad auf der Murbrücke beim Mareckkai in Leoben unterwegs, als es plötzlich zu dem brutalen Zwischenfall kam. Drei Männer stießen ihn zu Boden, schlugen auf ihn ein und attackierten ihn mit Tritten. Dann entrissen sie ihm sein Handy und schmissen es in die Mur, ehe sie sich in Richtung Hans-Kudlich-Straße davonmachten.
Mehrere Zeugen
Die Tat wurde von drei Zeugen beobachtet. Zudem hielten zwei bislang unbekannte Frauen mit einem weißen Pkw kurz an und gaben an, die Tatverdächtigen zu kennen, dann fuhren sie wieder weiter.
Die Polizei ersucht insbesondere die beiden Frauen sowie weitere mögliche Zeugen, die Hinweise zu den drei Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Leoben unter 059133/6392 100 zu melden. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:
