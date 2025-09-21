Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Das sind Idioten“

Protest selbst für Rechtspopulist Wilders zu wild

Ausland
21.09.2025 10:46

In den Niederlanden ist es bei Protesten für eine strengere Migrationspolitik und ein härteres Vorgehen gegen Asylwerber zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte am Samstag nach eigenen Angaben Tränengas und Wasserwerfer ein, um gewalttätige Demonstranten in Den Haag zu vertreiben. Allerdings dürfte das Auftreten der Demonstranten selbst dem rechtspopulistischen Asyl-Hardliner Geert Wilders zu wild gewesen sein.

0 Kommentare

Denn er lehnte eine Einladung der Organisatoren ein und beschimpfte die Krawallmacher auf der Kurznachrichtenplattform X als „Idioten“. Der Einsatz von Gewalt gegen die Polizei sei „völlig inakzeptabel“, so Wilders weiter.

Geert Wilders hatte radikale Forderungen, die von seinen Koalitionspartnern nicht erfüllt ...
Geert Wilders hatte radikale Forderungen, die von seinen Koalitionspartnern nicht erfüllt wurden. Dies nahm er im Sommer zum Anlass, aus der Regierung auszutreten. Wenig später trat auch der Premier zurück und es wurden Neuwahlen ausgerufen.(Bild: AFP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)
Ein wütender und zum Teil vermummter Mob sieht zu, wie ein Polizeifahrzeug abbrennt.
Ein wütender und zum Teil vermummter Mob sieht zu, wie ein Polizeifahrzeug abbrennt.(Bild: AFP/JOSH WALET)

Polizeifahrzeug angezündet, Autobahn blockiert
Gut einen Monat vor den Parlamentswahlen hatten sich Tausende Menschen einem von einem rechten Aktivisten organisierten Protest angeschlossen. Dabei stießen größere Gruppen mit der Polizei zusammen und warfen Steine und Flaschen, wie Aufnahmen des Fernsehsenders NOS zeigten. Ein Polizeiauto wurde in Brand gesteckt und eine Autobahn kurzzeitig blockiert. Lokale Medien berichteten, dass Demonstranten auch mehrere Fenster der Zentrale der Mitte-Links-Partei D66 einschlugen.

Lesen Sie auch:
Ministerpräsident Dick Schoof sah sich zu diesem drastischen Schritt gezwungen.
Niederlande-Chaos
Premier wirft ebenfalls Handtuch: Neuwahlen!
03.06.2025
Nach Asyl-Streit
Rechtspopulist Wilders steigt aus Koalition aus
03.06.2025

Bisher wurden 30 Personen festgenommen. Die Behörden schlossen aber nicht aus, dass es zu weiteren Festnahmen kommt, da noch Videomaterial ausgewertet wird.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf