„Das sind Idioten“
Protest selbst für Rechtspopulist Wilders zu wild
In den Niederlanden ist es bei Protesten für eine strengere Migrationspolitik und ein härteres Vorgehen gegen Asylwerber zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte am Samstag nach eigenen Angaben Tränengas und Wasserwerfer ein, um gewalttätige Demonstranten in Den Haag zu vertreiben. Allerdings dürfte das Auftreten der Demonstranten selbst dem rechtspopulistischen Asyl-Hardliner Geert Wilders zu wild gewesen sein.
Denn er lehnte eine Einladung der Organisatoren ein und beschimpfte die Krawallmacher auf der Kurznachrichtenplattform X als „Idioten“. Der Einsatz von Gewalt gegen die Polizei sei „völlig inakzeptabel“, so Wilders weiter.
Polizeifahrzeug angezündet, Autobahn blockiert
Gut einen Monat vor den Parlamentswahlen hatten sich Tausende Menschen einem von einem rechten Aktivisten organisierten Protest angeschlossen. Dabei stießen größere Gruppen mit der Polizei zusammen und warfen Steine und Flaschen, wie Aufnahmen des Fernsehsenders NOS zeigten. Ein Polizeiauto wurde in Brand gesteckt und eine Autobahn kurzzeitig blockiert. Lokale Medien berichteten, dass Demonstranten auch mehrere Fenster der Zentrale der Mitte-Links-Partei D66 einschlugen.
Bisher wurden 30 Personen festgenommen. Die Behörden schlossen aber nicht aus, dass es zu weiteren Festnahmen kommt, da noch Videomaterial ausgewertet wird.
