24-Jährige in Wien von Mann mit Messer bedroht

Am Freitagabend kam es in Wien-Favoriten zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen, denn eine 24-Jährige soll von einem unbekannten Mann beschimpft und anschließend mit einem Messer bedroht worden sein. Kurz darauf ergriff er die Flucht.
Die Frau alarmierte sofort die Polizei. Ein Passant hielt die Szene sogar mit einem Video fest. Die Beamten leiteten sofort Ermittlungen ein – mit Erfolg: Bereits wenige Stunden später konnte der mutmaßliche Täter, ein 32-Jähriger, an seiner Wohnadresse festgenommen werden.
Messer sichergestellt
In seiner Wohnung stellten die Polizisten auch ein Messer sicher. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt eingeliefert.
