Verdächtiger in Haft

24-Jährige in Wien von Mann mit Messer bedroht

Wien
21.09.2025 11:20
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Ganka - stock.adobe.com)

Am Freitagabend kam es in Wien-Favoriten zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen, denn eine 24-Jährige soll von einem unbekannten Mann beschimpft und anschließend mit einem Messer bedroht worden sein. Kurz darauf ergriff er die Flucht.

0 Kommentare

Die Frau alarmierte sofort die Polizei. Ein Passant hielt die Szene sogar mit einem Video fest. Die Beamten leiteten sofort Ermittlungen ein – mit Erfolg: Bereits wenige Stunden später konnte der mutmaßliche Täter, ein 32-Jähriger, an seiner Wohnadresse festgenommen werden.

Messer sichergestellt
In seiner Wohnung stellten die Polizisten auch ein Messer sicher. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt eingeliefert.

