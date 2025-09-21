Rebellische Nonnen: „Wir sind in Gottes Hand“

Rollen bald die Bagger durch das Erdbeerland?
Wohnungen statt Beete
Die Nonnen von Goldenstein sind mittlerweile weltberühmt. Seit zwei Wochen besetzen drei betagte Frauen ihr altes Kloster in Salzburg. Wie sind sie aufgewachsen? Was hält sie zusammen? Und warum sind so viele Menschen von ihnen begeistert? Wir durften das Trio zwei Tage lang daheim besuchen.
Das Quietschen alter Türangeln. Ein knacksender Holzboden. Trippelnde Schritte. Es ist halb acht morgens, als Schwester Regina, gestützt auf ihren Rollator, über den Gang schlurft. Die 86-Jährige hat bereits einen Kraftakt hinter sich. Sie kämpfte sich über mehrere Stiegen hinunter in das Bad – und wieder zurück. Nun ist sie bereit für die Andacht. „Ich gehe schon vor!“, raunt sie ihren Mitschwestern durch eine spaltbreit geöffnete Tür zu.
