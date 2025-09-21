Rebellische Nonnen: „Wir sind in Gottes Hand“

Das Quietschen alter Türangeln. Ein knacksender Holzboden. Trippelnde Schritte. Es ist halb acht morgens, als Schwester Regina, gestützt auf ihren Rollator, über den Gang schlurft. Die 86-Jährige hat bereits einen Kraftakt hinter sich. Sie kämpfte sich über mehrere Stiegen hinunter in das Bad – und wieder zurück. Nun ist sie bereit für die Andacht. „Ich gehe schon vor!“, raunt sie ihren Mitschwestern durch eine spaltbreit geöffnete Tür zu.