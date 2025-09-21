Cyberangriff: Störungen an Flughäfen dauern an

Dauer der Störung noch nicht abschätzbar

Wie lange die Einschränkungen noch andauern, ist unklar. In der Nacht auf Sonntag hieß es in einem Laufband auf der Internetseite des Flughafens Berlin unter anderem: „Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu längeren Wartezeiten.“ Der Online-Check-in funktioniere, wie es vom Flughafen weiter hieß. Der Flughafen empfahl auch, die Möglichkeiten in den Terminals zu nutzen und dort selbstständig an den Automaten einzuchecken und auch das Gepäck aufzugeben.