Nur günstig oder auch gut? Skullcandy Hesh 540 ANC

Hippe und vor allem bunte Produkte für eine junge Zielgruppe – dafür steht die US-Marke Skullcandy. Der Bügelkopfhörer Hesh 540 ANC will mit seinem vergleichsweise biederen Äußeren zunächst nicht so recht in dieses Konzept passen, hat unter seiner wahlweise schwarzen oder weißen Hülle jedoch einige und durchaus außergewöhnliche Funktionen zu bieten – und das zum relativ günstigen Preis.
Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung waren bis vor einigen Jahren noch eine ziemlich kostspielige Sache – inzwischen gibt es sie beim großen Versandhändler aus Übersee ab 17 Euro. Klanglich brauchbare und ernstzunehmende Produkte kosten freilich mehr, dem Experten nach sollte man schon 50 bis 60 Euro investieren.
Skullcandy positioniert sich mit seinem aktuell für rund 131 Euro erhältlichem Hesh 540 ANC deutlich darüber, hat preislich aber noch genügend Abstand zu Geräten der Mittelklasse, die um die 250 bis 300 Euro kosten. Der Preis allein ist allerdings nicht kaufentscheidend, stellt sich also die Frage: Was hat der Skullcandy dafür zu bieten?
