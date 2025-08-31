Halbleiter-Ziel der EU nicht mehr zu schaffen

Die EU sei davon meilenweit entfernt. In den USA, China, Taiwan und Südkorea sei zu viel Geld investiert worden, um den Rückstand aufholen zu können, ergänzte Kempe gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zudem sei der Montage- und-Test-Bereich am Ende der Produktionskette aus Kostengründen nahezu ausschließlich in Asien angesiedelt. „Und ich sehe nicht, dass sich das in naher Zukunft ändert“, sagte Kempe. Nexperia ist mit Werken in China, Malaysia und auf den Philippinen vertreten.