15. Neuzugang! Aber kein Geld für Nachwuchstrainer

Mit Oguzhan Özlesen langte Zweitligist Austria Klagenfurt bereits zum 15. Mal am Transfermarkt zu. Darunter kracht es aber gewaltig: Denn auf den Nachwuchs wird bei Violett komplett gepfiffen. Dort haben die Trainer seit längerem kein Gehalt mehr gesehen!
Das darf doch nicht wahr sein! Austria Klagenfurt verpflichtete mit Oguzhan Özlesen am Mittwoch bereits den 15. Neuzugang für die Zweite Liga – der 23-jährige österreichische Spielmacher kommt vom türkischen Zweitligisten Igdir FK und wird schon am Donnerstag (11 Uhr) im Test beim GAK auflaufen.
