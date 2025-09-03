Haftstrafe für 17-Jährigen nach Verfolgungsjagd

Völlig rücksichtslos handelte ein Jugendlicher (17) in der Nacht auf den 16. August. Mit einem Schrott-PKW ohne Pickerl und gestohlenem Taferl raste der führerscheinlose Jungkriminelle durch die Stadt und an der Polizei vorbei. Eine Verfolgungsjagd mit 190 km/h endete mit einem Unfall – und einer Haftstrafe vom Landesgericht.
Gerade mal 17 Jahre alt, aber schon vier Vorstrafen im Register. Und am Mittwoch folgte die nächste: Zu sechs Monaten unbedingter Haft wurde der unbelehrbare Angeklagte im Landesgericht Salzburg verurteilt. Weil er in der Nacht auf den 16. August der Polizei davon fuhr, statt zur Kontrolle anzuhalten. Mit teils bis zu 190 km/h raste er in einem völlig verkehrsuntauglichen Auto über die Alpenstraße, die Exekutive hinterher. Er besaß weder einen Führerschein noch ein Pickerl für den Pkw, und auch die Kennzeichen waren gestohlen.
Freiheitsstrafe für Jugendlichen
Ein Verkehrsunfall, wo glücklicherweise niemand verletzt wurde, stoppte die Verfolgungsjagd. Beim Prozess zeigte er sich zu den Vorwürfen der körperlichen Gefährdung anderer, des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und der Urkundenunterdrückung für schuldig. Die bereits rechtskräftige Strafe: sechs Monate unbedingte Haft.
