Haftstrafe für 17-Jährigen nach Verfolgungsjagd

Gerade mal 17 Jahre alt, aber schon vier Vorstrafen im Register. Und am Mittwoch folgte die nächste: Zu sechs Monaten unbedingter Haft wurde der unbelehrbare Angeklagte im Landesgericht Salzburg verurteilt. Weil er in der Nacht auf den 16. August der Polizei davon fuhr, statt zur Kontrolle anzuhalten. Mit teils bis zu 190 km/h raste er in einem völlig verkehrsuntauglichen Auto über die Alpenstraße, die Exekutive hinterher. Er besaß weder einen Führerschein noch ein Pickerl für den Pkw, und auch die Kennzeichen waren gestohlen.