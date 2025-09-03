Baulandsteuer: Bescheide fertig, Einsprüche fix

So würde es gleichheitswidrige Ausnahmen ohne sachliche Rechtfertigung geben, etwa für das Land, Körperschaften oder Kirchen. Dabei ortet man auch einen Verstoß gegen das EU-Beihilfenrecht, weil etwa die Burgenland Energie davon profitiere. Ebenso sieht der ÖHGB eine Altersdiskriminierung kinderloser oder älterer Grundeigentümer sowie eine verfassungswidrige Doppelbesteuerung. Ziel sei es, dass zu einer Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof kommt, so Schreiner. Allerdings haben die Einsprüche keine aufschiebende Wirkung, die Abgabe muss also zunächst bezahlt werden.