Shamil Borchashvili: „Ein Döner war für mich tabu“

„Krone: Was war der Grund für deinen überraschenden Rücktritt?

Shamil Borchashvili: Ich habe mir die Fragen gestellt: Macht mich dieser Sport noch aus, bin ich glücklich und ist es wirklich das, was ich mir wünsche. Es war eine schwierige Zeit für mich. Aber die Entscheidung bei Olympia für meinen Bruder Wachid Platz zu machen, war die beste meines Lebens.