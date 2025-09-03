So lief Einsatz unserer Feuerwehr in Griechenland

Paukenschlag rund um beliebtes ORF-Kabarettduo
50 Feuerwehrleute aus Niederösterreich waren bei Waldbränden in Griechenland gefordert. Nach zwei anstrengenden, aber erfolgreichen Wochen sind sie nun wieder zurück in der Heimat.
Ein besseres Timing hätten unsere Feuerwehrleute wohl kaum haben können. Seit Monaten war nämlich bereits geplant, dass sich mehrere Kameraden aus Niederösterreich Mitte August am sogenannten „Prepositioning“ in Griechenland beteiligen. Rund zwei Wochen später zeigte sich, dass sie tatsächlich voll gefordert wurden. Nun sind sie wohlbehalten zurückgekehrt.
