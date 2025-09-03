So lief Einsatz unserer Feuerwehr in Griechenland

Ein besseres Timing hätten unsere Feuerwehrleute wohl kaum haben können. Seit Monaten war nämlich bereits geplant, dass sich mehrere Kameraden aus Niederösterreich Mitte August am sogenannten „Prepositioning“ in Griechenland beteiligen. Rund zwei Wochen später zeigte sich, dass sie tatsächlich voll gefordert wurden. Nun sind sie wohlbehalten zurückgekehrt.