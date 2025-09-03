Hochprozentiger Coup: Täter erbeuten edle Tropfen

Damit haben sich die Verbrecher aber nicht zufriedengegeben: Auch ein Handy, ein Laptop und 9000 Euro in bar ließen die Täter mitgehen. Deren Modus operandi scheint aufgrund der Spurenlage eindeutig: „Offensichtlich haben sie erst das Fenster aufgebrochen, sind hineingeklettert und haben dann die Eingangstür von innen mit Brachialgewalt aufgebrochen. Was sie sich aber sparen hätte können, da es eine Fluchttür ist, die man von innen einfach öffnen hätte können“, so der Geschädigte.