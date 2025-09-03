So rüsten Tech-Milliardäre sich für die Apokalypse

In Zeiten geopolitischer Spannungen investieren Wohlhabende gern in ihre Sicherheit: Eine ganze Reihe von Firmen hat sich darauf spezialisiert, die Bunker-Bedürfnisse der Superreichen zu befriedigen – und die haben wenig mit dem schmucklosen Betonkasten gemeinsam, der den meisten Menschen beim Begriff „Bunker“ in den Sinn kommt. Krone+ zeigt Ihnen die mit Swimmingpools, hydroponischen Gärten, Expeditions-Cybertrucks und modernster Technik ausgestatteten unterirdischen Rückzugsorte.