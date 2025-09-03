Vorteilswelt
Run auf Luxusbunker

So rüsten Tech-Milliardäre sich für die Apokalypse

Digital
03.09.2025 14:22
Lounge-Möbel mit Blick auf den Hydroponik-Garten mit LED-“Sonne“, ein HD-Display zur ...
Lounge-Möbel mit Blick auf den Hydroponik-Garten mit LED-“Sonne“, ein HD-Display zur Unterhaltung: Man kann schlechter residieren als in diesem futuristischen Bunkerkonzept aus Kalifornien.(Bild: ABIBOO Studio / Nomad Bunkers)

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat einen. OpenAI-Chef Sam Altman, Amazons Jeff Bezos, Microsofts Bill Gates und Paypal-Gründer Peter Thiel mutmaßlich ebenfalls: Die Bosse der großen IT-Konzerne des Silicon Valley rüsten sich mit Luxusbunkern für das Ende unserer Zivilisation. Die Furcht betuchter Kundschaft vor Umstürzen, Atomkriegen und Naturkatastrophen hat eine florierende Industrie hervorgebracht.

In Zeiten geopolitischer Spannungen investieren Wohlhabende gern in ihre Sicherheit: Eine ganze Reihe von Firmen hat sich darauf spezialisiert, die Bunker-Bedürfnisse der Superreichen zu befriedigen – und die haben wenig mit dem schmucklosen Betonkasten gemeinsam, der den meisten Menschen beim Begriff „Bunker“ in den Sinn kommt. Krone+ zeigt Ihnen die mit Swimmingpools, hydroponischen Gärten, Expeditions-Cybertrucks und modernster Technik ausgestatteten unterirdischen Rückzugsorte.

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
