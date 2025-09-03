Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kino-Kritik

„Conjuring 4“: Exorzismen und Geisterbahnspuk

Unterhaltung
03.09.2025 20:00

Ed (Patrick Wilson) und Lorraine Warren (Vera Farmiga) kehren für einen Horror-Fall zurück: Familie Smurl erlebt in ihrem neuen Haus ab 1976 unheimliche Phänomene, die bis 1985 eskalieren. Ein finsteres Artefakt bringt deswegen die Warrens zurück an ihren allerersten Fall, wo es zu einer Dämonen-Konfrontation kommt. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum schaurigen letzten Kapitel von „Conjuring“. 

0 Kommentare

Das Grauen ist „immer & überall“! Davon weiß die Smurl-Family, die über Jahre durch nicht abreißende bedrohliche Phänomene in ihrem Zuhause an ihre Belastungsgrenze gerät, ein Lied zu singen. In ihrer Not wendet sie sich an die bereits im Ruhestand befindlichen Spezialisten für paranormalen Spuk, Ed und Lorraine Warren (Patrick Wilson, Vera Farmiga). Diese stoßen vor Ort auf einen antiken Spiegel, der schockierenderweise mit der Geburt ihrer Tochter Judy in Verbindung steht.

Der letzte Teil des Grusel-Schockers: „Conjuring“ liefert Fratzen wie von einer Spukgestalt der ...
Der letzte Teil des Grusel-Schockers: „Conjuring“ liefert Fratzen wie von einer Spukgestalt der Geisterbahn.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Geister-Expertin Lorraine Warren (Vera Farmiga) muss herausfinden, was passiert ist.
Geister-Expertin Lorraine Warren (Vera Farmiga) muss herausfinden, was passiert ist.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Es ist hoch an der Zeit, der dämonischen Entität, die die Smurls unablässig terrorisiert, verlorene Seelen kapert und vielgesichtig in Erscheinung tritt – etwa mit der Fratze einer Greisin -, Einhalt zu gebieten. Einmal mehr ist das Setting gruselig-verwunschen, die Spukgestalten darin wirken aber wie aus einer Jahrmarktgeisterbahn entliehen.

Lesen Sie auch:
„Weapons – Stunde des Verschwindens“: ab Donnerstag im Kino. 
„Krone“-Kino-Kritik
„Weapons“: Ein fesselnder Horror-Schocker
07.08.2025
„Alien: Earth“
Blutiger Dreh: Die Angst am Set war nicht gespielt
19.08.2025
„After the Hunt“
Julia Roberts: „Seid ruhig wütend auf den Film!“
29.08.2025

Der Suspense des letzten „Conjuring“-Schockers bezieht seinen Sog vor allem aus dem atmosphärisch spürbaren Unbehagen und der familiär-emotionalen Verkettung der Ereignisse, wird doch auch Warren-Tochter Judy in das finale Kapitel involviert, das sich in explizite Schreckensszenarien versteigt.

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.557 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
165.075 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
142.486 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2576 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1285 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1244 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf