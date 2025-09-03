„Conjuring 4“: Exorzismen und Geisterbahnspuk

Das Grauen ist „immer & überall“! Davon weiß die Smurl-Family, die über Jahre durch nicht abreißende bedrohliche Phänomene in ihrem Zuhause an ihre Belastungsgrenze gerät, ein Lied zu singen. In ihrer Not wendet sie sich an die bereits im Ruhestand befindlichen Spezialisten für paranormalen Spuk, Ed und Lorraine Warren (Patrick Wilson, Vera Farmiga). Diese stoßen vor Ort auf einen antiken Spiegel, der schockierenderweise mit der Geburt ihrer Tochter Judy in Verbindung steht.