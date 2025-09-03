Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Täter in U-Haft

Blutiger Streit in berüchtigtem Grazer Nachtlokal

Steiermark
03.09.2025 20:00
In einem Nachtlokal am Grazer Griesplatz eskalierte eine verbale Auseinandersetzung.
In einem Nachtlokal am Grazer Griesplatz eskalierte eine verbale Auseinandersetzung.(Bild: Jauschowetz Christian)

Eskaliert ist ein blutiger Messerstreit unter Betrunkenen Dienstagfrüh in einem Nachtlokal auf dem Grazer Griesplatz. Der vermutete Mordversuch entpuppte sich allerdings als schwere Körperverletzung. Der Tatverdächtige schweigt. Er sitzt in U-Haft.

0 Kommentare

Ein Polizeieinsatz mit mehreren Streifen sorgte Dienstagfrüh auf dem Grazer Griesplatz für Aufsehen. Ein Tunesier (33) hätte einem Russen in einem szenebekannten Nachtlokal mit einem Multitool-Messer in den Kopf gestochen, hieß es. Sogar von einem versuchten Mord war anfangs die Rede.

Doch aus dem Krankenhaus kam schnell Entwarnung. Die Kopfverletzung des 29-Jährigen entpuppte sich als eine gröbere Platzwunde. Der Tunesier hatte dem Kontrahenten „nur“ mit dem Griff auf den Kopf geschlagen.

Verdächtiger verweigert Aussage
Die Hintergründe der Gewalttat, die vom Kriminalreferat (Fachbereich 1) ermittelt werden, liegen noch im Dunkeln. Angeblich soll der Tunesier zuerst mit einem Grazer (28) in einen verbalen Streit geraten sein. Plötzlich hätte der 33-Jährige das Messer gezückt. Der Grazer konnte den Angriff abwehren, erlitt dabei aber heftige Schnittverletzungen an den Armen.

Lesen Sie auch:
In der Tiefgarage des Stadions in Graz-Liebenau kam es nach dem Bundesliga-Spiel zwischen Sturm ...
Sturm-Fans vor Gericht
Gerangel um Rapid-Schal endet mit Nasenbeinbruch
07.08.2025

Warum sich der Russe dann in den blutigen Streit einmischte, ist unklar. Alle dürften aber stark alkoholisiert gewesen sein. Der vorbestrafte Tunesier, der die Aussage verweigerte, kam in Untersuchungshaft.

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.557 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
165.075 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
142.486 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2576 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1285 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1244 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf