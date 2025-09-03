Blutiger Streit in berüchtigtem Grazer Nachtlokal

Verdächtiger verweigert Aussage

Die Hintergründe der Gewalttat, die vom Kriminalreferat (Fachbereich 1) ermittelt werden, liegen noch im Dunkeln. Angeblich soll der Tunesier zuerst mit einem Grazer (28) in einen verbalen Streit geraten sein. Plötzlich hätte der 33-Jährige das Messer gezückt. Der Grazer konnte den Angriff abwehren, erlitt dabei aber heftige Schnittverletzungen an den Armen.