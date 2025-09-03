Blutiger Streit in berüchtigtem Grazer Nachtlokal

Eskaliert ist ein blutiger Messerstreit unter Betrunkenen Dienstagfrüh in einem Nachtlokal auf dem Grazer Griesplatz. Der vermutete Mordversuch entpuppte sich allerdings als schwere Körperverletzung. Der Tatverdächtige schweigt. Er sitzt in U-Haft.
Ein Polizeieinsatz mit mehreren Streifen sorgte Dienstagfrüh auf dem Grazer Griesplatz für Aufsehen. Ein Tunesier (33) hätte einem Russen in einem szenebekannten Nachtlokal mit einem Multitool-Messer in den Kopf gestochen, hieß es. Sogar von einem versuchten Mord war anfangs die Rede.
Doch aus dem Krankenhaus kam schnell Entwarnung. Die Kopfverletzung des 29-Jährigen entpuppte sich als eine gröbere Platzwunde. Der Tunesier hatte dem Kontrahenten „nur“ mit dem Griff auf den Kopf geschlagen.
Verdächtiger verweigert Aussage
Die Hintergründe der Gewalttat, die vom Kriminalreferat (Fachbereich 1) ermittelt werden, liegen noch im Dunkeln. Angeblich soll der Tunesier zuerst mit einem Grazer (28) in einen verbalen Streit geraten sein. Plötzlich hätte der 33-Jährige das Messer gezückt. Der Grazer konnte den Angriff abwehren, erlitt dabei aber heftige Schnittverletzungen an den Armen.
Warum sich der Russe dann in den blutigen Streit einmischte, ist unklar. Alle dürften aber stark alkoholisiert gewesen sein. Der vorbestrafte Tunesier, der die Aussage verweigerte, kam in Untersuchungshaft.
