Nach Rekord war Billard-Ass in Schule der Held

03.09.2025 18:30
Der 42-jährige Ken Dahlke mischt ab Donnerstag beim Grand Prix mit.
Der 42-jährige Ken Dahlke mischt ab Donnerstag beim Grand Prix mit.(Bild: Andreas Kronlachner)

Ken Dahlke stellte 1994 mit elf Jahren bei „Wetten, dass..?“ eine Bestmarke auf. Das Billard-Ass kämpft ab Donnerstag beim Grand Prix in seinem „Kennys Snooker Center“ um den Titel. Der Staatsmeister ist Österreichs Hoffnungsträger.

Zwei Jahre lang bereitete er sich intensiv auf seinen großen Auftritt vor. 1994 waren dann in Bayern in der Fernsehshow „Wetten, dass..?“ alle Augen auf Ken Dahlke gerichtet. Auch jene von Thomas Gottschalk. Der Dahlkes erster Gratulant nach dessen gewonnener Wette war. Mit seinem „Machine Gun Shot“, bei dem das Billard-Ass zuerst die weiße Kugel Richtung Loch anspielte, danach zwölf rote Kugeln versenkte, ehe erst am Schluss die weiße Kugel im selben Loch landete, sorgte der damals 11-Jährige für Furore.

