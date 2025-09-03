Nach Rekord war Billard-Ass in Schule der Held

Zwei Jahre lang bereitete er sich intensiv auf seinen großen Auftritt vor. 1994 waren dann in Bayern in der Fernsehshow „Wetten, dass..?“ alle Augen auf Ken Dahlke gerichtet. Auch jene von Thomas Gottschalk. Der Dahlkes erster Gratulant nach dessen gewonnener Wette war. Mit seinem „Machine Gun Shot“, bei dem das Billard-Ass zuerst die weiße Kugel Richtung Loch anspielte, danach zwölf rote Kugeln versenkte, ehe erst am Schluss die weiße Kugel im selben Loch landete, sorgte der damals 11-Jährige für Furore.