OpenAI plant Gigawatt-Rechenzentrum in Indien

US-Präsident Donald Trump hatte im Jänner das „Stargate“-Projekt angekündigt. Dabei handelt es sich um eine privatwirtschaftliche Investition von bis zu 500 Milliarden Dollar (knapp 430 Milliarden Euro) in KI-Infrastruktur, die von SoftBank, OpenAI und Oracle finanziert wird. OpenAI war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.