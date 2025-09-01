OpenAI plant Gigawatt-Rechenzentrum in Indien

Das US-Softwareunternehmen OpenAI plant den Aufbau eines Rechenzentrums in Indien mit einer Kapazität von mindestens einem Gigawatt. Die ChatGPT-Muttergesellschaft sei dafür auf der Suche nach lokalen Partnern.
Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Insider. Das Vorhaben könnte ein wichtiger Schritt für das „Stargate“ genannte Infrastruktur-Projekt von OpenAI in Asien sein.
OpenAI hat sich bereits als juristische Person in Indien registrieren lassen und baut ein lokales Team auf. Standort und Zeitplan des Projekts seien noch unklar. OpenAI-Chef Sam Altman könnte die Anlage jedoch bei seinem Besuch im September vorstellen.
US-Präsident Donald Trump hatte im Jänner das „Stargate“-Projekt angekündigt. Dabei handelt es sich um eine privatwirtschaftliche Investition von bis zu 500 Milliarden Dollar (knapp 430 Milliarden Euro) in KI-Infrastruktur, die von SoftBank, OpenAI und Oracle finanziert wird. OpenAI war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
