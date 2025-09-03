Österreichs U19-Team verliert Test gegen Belgien

Beim Mini-Turnier der ersten Quali-Runde im Oktober bekommt es die Scherb-Auswahl mit Gastgeber Slowenien, Israel und Luxemburg zu tun. „Wir werden den September mit der gleichen Ernsthaftigkeit und Konsequenz angehen, die wir dann auch in der Quali brauchen, um erfolgreich zu sein“, so Scherb.