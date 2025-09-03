Österreichs U19-Team verliert Test gegen Belgien

Ticketverkauf für WM im kommenden Jahr startet
Visa-Zwang
Österreichs U19-Nationalteam hat am Mittwoch ein Testspiel gegen Belgien in Wales mit 1:2 verloren.
Das ÖFB-Team von Trainer Martin Scherb ging in der 58. Minute dank Mauro Hämmerle nach Oliver-Sorg-Assist in Führung, doch die Belgier drehten die Partie dank zweier Tore (65., 91.) noch.
Am Samstag wartet die EM-Quali-Generalprobe gegen Gastgeber Wales, das Match findet erneut in der Llanelian Road in Old Cowyn statt.
Beim Mini-Turnier der ersten Quali-Runde im Oktober bekommt es die Scherb-Auswahl mit Gastgeber Slowenien, Israel und Luxemburg zu tun. „Wir werden den September mit der gleichen Ernsthaftigkeit und Konsequenz angehen, die wir dann auch in der Quali brauchen, um erfolgreich zu sein“, so Scherb.
