Später Nackenschlag

Österreichs U19-Team verliert Test gegen Belgien

Fußball International
03.09.2025 19:33
Trainer Martin Scherb
Trainer Martin Scherb(Bild: GEPA)

Österreichs U19-Nationalteam hat am Mittwoch ein Testspiel gegen Belgien in Wales mit 1:2 verloren.

0 Kommentare

Das ÖFB-Team von Trainer Martin Scherb ging in der 58. Minute dank Mauro Hämmerle nach Oliver-Sorg-Assist in Führung, doch die Belgier drehten die Partie dank zweier Tore (65., 91.) noch.

Verteidiger Oliver Sorg
Verteidiger Oliver Sorg(Bild: GEPA)

Am Samstag wartet die EM-Quali-Generalprobe gegen Gastgeber Wales, das Match findet erneut in der Llanelian Road in Old Cowyn statt.

Keeper Christian Zawieschitzky
Keeper Christian Zawieschitzky(Bild: GEPA)

Beim Mini-Turnier der ersten Quali-Runde im Oktober bekommt es die Scherb-Auswahl mit Gastgeber Slowenien, Israel und Luxemburg zu tun. „Wir werden den September mit der gleichen Ernsthaftigkeit und Konsequenz angehen, die wir dann auch in der Quali brauchen, um erfolgreich zu sein“, so Scherb.

Porträt von krone Sport
krone Sport
