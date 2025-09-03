Darum sollten Sie bloß keinen dicken Hals bekommen

Körpergewicht in Kilogramm durch Körpergröße in Metern zum Quadrat: Die Berechnung des sogenannten Body-Mass-Index, kurz BMI, gilt seit den 1980er-Jahren als die Standardmethode zur Klassifizierung des Körpergewichts. Je größer der BMI, desto (über)gewichtiger ist eine Person. Doch die Berechnungsmethode hat ihre Schwächen.