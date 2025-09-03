Satirezeitung provoziert Kickl mit Freibad-Umfrage

FPÖ instrumentalisierte Umfrage

Die Partei bezog sich dabei auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts OGM zur Sicherheit in Österreichs Bädern im Auftrag von Servus TV. Über die Ergebnisse der Umfrage hatte der Sender Anfang Juli in seinem Nachrichtenmagazin „Blickwechsel“ berichtet. In der Umfrage zeigten 59 Prozent der Befragten Verständnis für die Maßnahmen in dem Schweizer Bad. Dies bedeutet aber nicht automatisch, dass diese 59 Prozent auch explizit für ein Eintrittsverbot von Ausländern in Freibädern sind oder ein solches gar fordern.

Übrigens: Das Posting vom Wunsch der Österreicher nach einem „ausländerfreien“ Schwimmbad, mit dem die FPÖ Stimmung machte, halten 61 Prozent der Befragten in der „Tagespresse“-Umfrage für „eher nicht seriös“. 39 Prozent glauben aber, dass es „eher seriös“ sei. Laut der Befragung halten zudem 73 Prozent die Regelung im Schweizer Schwimmbad für rassistisch. 27 Prozent sind der Meinung, das sei nicht rassistisch.