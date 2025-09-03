„Europa schon lange nicht mehr Apotheke der Welt“

Haftstrafe für 17-Jährigen nach Verfolgungsjagd
Mit 190 durch Stadt
Die Versorgung mit Medikamenten wird zum Spielball in der Geopolitik. Laut einer Studie macht sich die Mehrheit Sorgen um Medikamenten-Engpässe. Generell ist das Vertrauen in das österreichische Gesundheitssystem stark gesunken. Die „Krone“ zeigt, was das bedeutet.
Europa verliert immer mehr Unabhängigkeit. „Die Chinesen brauchen keine Atombombe. Sie liefern einfach keine Antibiotika, dann erledigt sich Europa von ganz allein“, mahnt die Professorin und Pharma-Expertin Ulrike Holzgrabe. Hatten wir 2000 noch mehr als die Hälfte des Anteils an der Produktion weltweit, sind es mittlerweile nur 24 Prozent. „Europa ist schon lange nicht mehr die Apotheke der Welt“, meint Holzgrabe.
