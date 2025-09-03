„Europa schon lange nicht mehr Apotheke der Welt“

Europa verliert immer mehr Unabhängigkeit. „Die Chinesen brauchen keine Atombombe. Sie liefern einfach keine Antibiotika, dann erledigt sich Europa von ganz allein“, mahnt die Professorin und Pharma-Expertin Ulrike Holzgrabe. Hatten wir 2000 noch mehr als die Hälfte des Anteils an der Produktion weltweit, sind es mittlerweile nur 24 Prozent. „Europa ist schon lange nicht mehr die Apotheke der Welt“, meint Holzgrabe.