Touristen-Attraktion

Berühmte Seilbahn in Lissabon entgleist: Drei Tote

Ausland
03.09.2025 20:37
Die bei Touristen beliebte Standseilbahn entgleiste gegen 18 Uhr.
Die bei Touristen beliebte Standseilbahn entgleiste gegen 18 Uhr.(Bild: AP/Armando Franca)

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ist die berühmte Standseilbahn „Elevador da Glória“ entgleist. Neben zahlreichen Verletzten gibt es auch Todesopfer zu beklagen. 

Eine offizielle Bestätigung zu den Opferzahlen steht noch aus, der Einsatz am Unglücksort läuft noch. Laut lokalen Medienberichten soll sich das Aufzugkabel aufgelöst haben.

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr, die Rettungskräfte waren stundenlang im Einsatz, um eingeklemmte Passagiere zu bergen. 

Der Elevador da Glória ist eine der drei Lissabonner Standseilbahnen. Besonders bei Touristen ist die 1885 eröffnete Bahn ungemein beliebt. 

