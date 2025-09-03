Vorteilswelt
Top 5 der Reiseziele

Wohin die Österreicher heuer im Winter flüchten

Wirtschaft
03.09.2025 19:52
„Es geht wieder Richtung Urlaub mit Sonne, Strand und Meer“, sagt Reiseanbieter Tui zum heurigen ...
„Es geht wieder Richtung Urlaub mit Sonne, Strand und Meer“, sagt Reiseanbieter Tui zum heurigen Winter.(Bild: Jess rodriguez - stock.adobe.com)

Langsam zieht der Herbst ins Land, viele Österreicher flüchten da gerne in wärmere Gefielde. Reiseanbieter Tui hat erhoben, wohin am liebsten – und was die Flucht ans Meer im Winter kostet. 

Obwohl das bislang sehr gut gelaufene Sommergeschäft noch nicht zu Ende ist, blickt man beim Reiseriesen TUI schon in Richtung Herbst und Winter. „Wir haben aktuell eine erfreuliche Buchungslage, warme Destinationen bleiben im Fokus“, so TUI-Österreich-Chef Gottfried Math.

Die Nase vorne hat heuer wieder Ägypten mit dem Zielflughafen Hurghada. Auch dank attraktiver Frühbucheraktionen (bis minus 40 Prozent) liege man „gut einstellig“ im Plus, 35 bis 40 Prozent der Winterkapazitäten seien schon weg. Der Trend geht dabei zu hochwertigeren Hotels.

Das Thema Inflation habe trotz der langen Dauer und hohen Ausprägung in Österreich keinen offensichtlichen oder neuen Einfluss auf die Buchungen.

Top-Fünf der Winterziele

Mittelstrecke:

  1. Hurghada
  2. Teneriffa
  3. Gran Canaria
  4. Marsa Alam
  5. Fuerteventura

 

Fernstrecke:

  1. Thailand
  2. Malediven
  3. Mauritius
  4. Dubai
  5. Dominikanische Republik

Knapp die Hälfte aller Reservierungen entfiel auf 4*- bzw. 4*-Plus-Häuser. Die Preise sind im Vergleich zu 2024 in etwa stabil geblieben. Im Schnitt werden auf der Mittelstrecke rund 1500 Euro, für Fernreisen 2570 Euro pro Person ausgegeben. Bei vier von zehn Unterkünften entscheiden sich die Gäste für Alles-inklusive-Pakete.

Während die Nachfrage nach US-Zielen eingebrochen ist, rückt man bei TUI verstärkt auch Asien in den Fokus. Das Angebot dort soll verdoppelt werden. Neu aufgelegt hat man auch Produkte für Solo-Reisende oder sparbewusste Menschen (X-TUI). In Österreich folgt demnächst TUI-Tours für Rundreisen.

Insgesamt hat der Reiseriese heuer im Winter 74 wöchentliche Abflüge geplant, 55 davon aus Wien.

Porträt von Gerald Hofbauer
Gerald Hofbauer
