Auger-Aliassime steht im Halbfinale der US Open
„Nicht immer schön“
Der Kanadier Felix Auger-Aliassime ist in das Semifinale der US Open eingezogen. Der Weltranglisten-27. bezwang am Mittwoch den als Nummer acht gesetzten Australier Alex de Minaur 4:6, 7:6(7), 7:5, 7:6(4).
Sein Gegner im Halbfinale wird der topgesetzte Titelverteidiger Jannik Sinner oder Lorenzo Musetti sein. Auger-Aliassime steht erstmals seit vier Jahren unter den letzten vier eines der Major-Tennisturniere, auch 2021 hatte er dies in New York geschafft.
„Es waren heute viele Nerven im Spiel. Es war nicht immer schön. Die größten Herausforderungen kommen noch“, sagte Auger-Aliassime. Das andere Halbfinale bestreiten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic.
